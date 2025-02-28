Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Kripto Yatırımcılarını Rahatlatan Açıklama

Kripto para yatırımcılarının, satış işlemlerinden sonra hesaplarına gelen EFT'lerin "kira geliri" olarak değerlendirildiği ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Kripto Yatırımcılarını Rahatlatan Açıklama

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin "kira geliri" olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, banka işlemlerinde göndericilerin yanlış seçenekleri işaretlemesi ya da bankaların hatalı bildirimlerde bulunması nedeniyle Başkanlık kayıtlarında bazı para transferlerinin "kira geliri" olarak yer aldığı belirtildi. Gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda SMS’lerin dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Kripto Yatırımcılarını Rahatlatan Açıklama - Resim : 1

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği” yönünde haberler yapıldığı görülmüş olup konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Başkanlığımız tarafından 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içerisinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik olarak bilgilendirici SMS’ler gönderilmiştir.

Söz konusu SMS’lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen “kira” seçeneği seçilerek yapılan para transferlerine ilişkin kayıtlardan yararlanılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Kripto Yatırımcılarını Rahatlatan Açıklama - Resim : 2

Bankalar üzerinden yapılan para transferleri, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle Başkanlığımız kayıtlarında kira geliri olarak yer almaktadır.

Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görülmüştür.

Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir."

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