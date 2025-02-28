Dev Platform Büyük Hataya Düştü! Üyelere 'Kira Borcu' Yansıtıldı! Maliye Harekete Geçti
Kripto para borsası Binance TR’de yaşanan teknik bir hata, kullanıcıları vergi borcuyla karşı karşıya bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bazı Binance TR üyelerine "konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir" şeklinde mesaj göndermesi, büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kullanıcılar, Dijital Vergi Dairesi’ne giriş yaptıklarında ise hesaplarına vergi borcu yansıtıldığını gördü.
BINANCE TR'DE 'KİRA GELİRİ' HATASI
Son dört yıl içinde Binance TR üzerinden yapılan bazı çekimlerin sistem tarafından "kira ödemesi" olarak kaydedildiği belirtiliyor. Bu hatanın sonucu olarak, ilgili işlemler kira geliri gibi görünerek kullanıcılara vergi borcu oluşturdu. GİB tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mağduriyet yaşayan çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.
Binance TR ise henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru yapmadı. Ancak platformun canlı destek hattı, sorunun farkında olduklarını ve gerekli düzeltmelerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
VERGİ BORCU ÇIKAN KULLANICILAR NE YAPMALI?
Binance TR kullanıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan "kira gelirlerim" bölümünden hesaplarını kontrol edebilir. Eğer kira geliri elde edilmediği halde sistemde bu şekilde görünüyorsa, Dijital Vergi Dairesi’nin "Hazır Beyan" bölümünden itirazda bulunulabilir.