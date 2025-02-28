Dev Platform Büyük Hataya Düştü! Üyelere 'Kira Borcu' Yansıtıldı! Maliye Harekete Geçti

BINANCE TR'DE 'KİRA GELİRİ' HATASI

Son dört yıl içinde Binance TR üzerinden yapılan bazı çekimlerin sistem tarafından "kira ödemesi" olarak kaydedildiği belirtiliyor. Bu hatanın sonucu olarak, ilgili işlemler kira geliri gibi görünerek kullanıcılara vergi borcu oluşturdu. GİB tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mağduriyet yaşayan çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Binance TR ise henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru yapmadı. Ancak platformun canlı destek hattı, sorunun farkında olduklarını ve gerekli düzeltmelerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.