Brent Petrolün Varil Fiyatı Açıklandı

Brent petrolün varilinin uluslararası piyasarladaki fiyatlandırması açıklandı.

Brent Petrolün Varil Fiyatı Açıklandı

Dün 73,66 doları gören Brent petrolün varil fiyatına ilişkin verilere göre, brent petrol uluslararası piyasalarda 73,03 dolar seviyesinde bulunuyor.

günü 73,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 73,03 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamaya planladığı tarifelerle ilgili mesajlar ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ardından cuma günü aşağı yönlü hareket ediyor.

Truth Social hesabından dün açıklama yapan Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik yaptırımların 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Trump, açıklamada, Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek, "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, söz konusu tarifelerin uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceğini ve bunun da petrol fiyatlarını yükseltebileceğini, kısa vadede ise ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini zayıflatacağını ve fiyatları baskılayacağını belirtiyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ilerleyen dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, dün yaptığı konuşmada, enflasyonun orta vadede kademeli olarak yüzde 2'ye düşeceğini beklemek için iyi nedenler olsa da bunun kesinlikten uzak olduğu belirterek, "Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler var." dedi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü göründüğünü, artan belirsizliğin büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade ediyor. Faiz indirimlerinin ertelenmesinin petrol fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,71 doların direnç, 72 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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