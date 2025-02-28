Mark Zuckerberg 'i Çıldırtan Kriz: Meta Çalışanlarını Kapının Önüne Koydu

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı özel bir toplantıda “Söylediğim her şey dışarıya sızdırılıyor” şeklindeki tepkisi (ironik bir şekilde bu sözleri de sızdırıldı) şirket içinde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Meta, sızıntıları engellemek için sıkı güvenlik önlemleri alarak bilgi paylaşımı yapan çalışanlarla yollarını ayırdı.