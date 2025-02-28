Mark Zuckerberg 'i Çıldırtan Kriz: Meta Çalışanlarını Kapının Önüne Koydu
Teknoloji devi Meta, şirket içi bilgilerin dışarıya sızmasını önlemek için uzun süredir çeşitli güvenlik önlemleri alıyordu. Ancak son dönemde artan sızıntılar, firmanın daha radikal kararlar almasına neden oldu. Şirket, iç bilgileri paylaşan yaklaşık 20 çalışanını işten çıkardı ve daha fazla kişinin işten çıkarılabileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı özel bir toplantıda “Söylediğim her şey dışarıya sızdırılıyor” şeklindeki tepkisi (ironik bir şekilde bu sözleri de sızdırıldı) şirket içinde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Meta, sızıntıları engellemek için sıkı güvenlik önlemleri alarak bilgi paylaşımı yapan çalışanlarla yollarını ayırdı.
20 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ
Meta sözcüsü Dave Arnold, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımız, şirkete katıldıklarında ve belirli periyotlarla yapılan hatırlatmalarda, şirket içi bilgileri dışarıya sızdırmanın politikalarımıza aykırı olduğunu net bir şekilde bilirler” dedi. Arnold, yürütülen soruşturma sonucunda yaklaşık 20 kişinin işine son verildiğini ve ilerleyen süreçte bu sayının daha da artabileceğini belirtti.
META'DAN BİLGİ GÜVENLİĞİNE VURGU
Son dönemde Meta'nın iç toplantıları, henüz duyurulmamış projeleri ve yeni ürün geliştirme süreçleri sıkça basına sızdırılıyordu. Özellikle Mark Zuckerberg’in liderliğinde gerçekleşen toplantıların detaylarının paylaşılması, şirket içinde büyük bir güvenlik açığı yaratmış durumda. Hatta, CTO Andrew Bosworth’un “Sızıntıları yapanları tespit etme konusunda ilerleme kaydediyoruz” şeklindeki açıklamasının bile basına sızdırılması, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
ÇALIŞANLAR ARASINDA MEMNUNİYETSİZLİK ARTIYOR
Meta’nın aldığı bu sert önlemler, şirket içinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. Son dönemde yapılan değişiklikler, özellikle Zuckerberg’in içerik moderasyonu politikalarında köklü revizyonlar yapması ve çeşitlilik ile kapsayıcılık (DEI) programlarını sonlandırması çalışanlar arasında huzursuzluk yaratıyor. Ayrıca, son işten çıkarmaların özellikle “düşük performanslı” çalışanları hedef alması, içerideki gerginliği artırmış durumda.