Eksi 10 Derecede İçler Acısı Kare! 'Sıra Bana Gelmez, Gelse de Et Biter'

İlk sahur sofrasının kurulmasına saatler kala bugün de emekli vatandaşla soğuğa aldırmadan sabahın beşinde ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde sıraya girdi. Van’da eksi 10 derecede sıra bekleyen emekliler “Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik. Sıra bana gelmez gelse de et biter"dedi.

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Et ve Süt Kurumu önünde başı olup sonu olmayan ucuz et kuyruklarına Van’da bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayı hazırlıkları devam ederken, ucuza et almak isteyen emekliler, eksi 10 derecelik havada sabahın beşinde sıraya girdi.

'EMEKLİ GEÇİNEMİYOR'

Sıraya giren emeklilerden biri durumunu “Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik” diye anlatırken, bir başka emekli ise “Halkı bu hale sokanlar utansın. Asgari ücretli, emekli geçinemiyor” diyerek sitem etti.

'EMEKLİ EKMEĞE MUHTAÇ'

Soğuk demeden saatlerce et kuyruğunda bekleyen emekliler şunları söyledi:

Emekliyiz mecbur gelip kuyruğa girmişiz. Zor ne ile geçineceğiz? Görüyorsunuz halimizi zaten geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik. Asgari ücretli emekli ekmeğe muhtaç.

'PARASI OLMAYAN BURAYA GELMEZ'

Saat 6’dan beri sıradayız. Millet sabırlı olsa herkese sıra gelecek ama millet biraz sabırsız. Emekliyim. Allaha çok şükür olmasaydı buraya gelir miydim. Parası olmayan buraya gelmez.

'EMEKLİ ÖLDÜ'

6 buçuktan beri sıradayım. 12 bin 500 ile ne geçim olacak? Düzelmez nasıl düzelsin haksızlık var. Emeklinin durumu ölümdür başka bir şey değil emekli öldü.

'YENİ ŞUBELER AÇILSIN'

Sabah 7 buçuktan beri buradayız. Nasip sıra gelirse alırız yetişmezse çıkıp gideriz. Emekliyim geçinebilsem niye et sırasına gireyim? Gidip kasaptan alacağım. Eğer Ramazan’da da böyle kuyruk olsa millet bu soğukta mahfolur. İnşallah iftardan sonraya alırlar millet biraz rahatlar. Yeni şubeler açılsın.

'TÜRKİYE’NİN ACI GERÇEĞİ BU'

Maalesef rezalet, Türkiye’nin acı gerçeği bu, 6’dan beri buradayız dönüp dolaşıp yine sıraya giriyoruz. Sıra bana gelmez, gelse de et bitecek.

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Kaynak: ANKA

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