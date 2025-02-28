BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Dün 9.741,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 44,40 puanlık bir düşüşle 9.696,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,92 puan ve yüzde 0,52 değer kaybıyla 9.690,15 puana geriledi.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 9.687,07, en yüksek ise 9.749,65 puanı gördü. Teknoloji endeksi, yüzde 2,58 ile en yüksek artışı sağlarken, hizmetler endeksi yüzde 1,27, mali endeks yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell, Garanti BBVA, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer aldı.

ALTININ ONS FİYATI 2.862 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 35,09, bileşik getirisi ise yüzde 38,17 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 150,3 seviyelerinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,5290 liradan, avro ise 37,9750 liradan alınıp satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 2.862 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalarak 72,8 dolara geriledi.

Kaynak: AA