SPK 4 Şirket için Harekete Geçti! Resmen Onay Verdi

SPK tarafından yayımlanan bültende, VakıfBank'ın 10 milyar dolar, Turk İlaç Serum ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira ve Sümer Faktoring'in 181 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularının kabul edildiği belirtildi.