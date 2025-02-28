SPK 4 Şirket için Harekete Geçti! Resmen Onay Verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kaynak: Haber Merkezi
SPK tarafından yayımlanan bültende, VakıfBank'ın 10 milyar dolar, Turk İlaç Serum ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira ve Sümer Faktoring'in 181 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularının kabul edildiği belirtildi.
Ayrıca, Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye ait Sekizinci ve Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kuruluşuna izin verilirken, Hedef Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Pragma Capital Partners Dördüncü Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşu da onaylandı.
İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARI
SPK, Dünya Katılım Bankası AŞ'nin "DK Yatırım Menkul Değerler AŞ" unvanlı yeni bir aracı kurum kurmasına izin verirken, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyet izni başvurusunu da kabul etti.
Kurul, piyasa kurallarına aykırı işlemler nedeniyle bir tüzel ve 28 gerçek kişiye toplam 41 milyon 514 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, iki internet içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Türkiye'de yerleşik kişilere internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 21 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki işlem başlatıldı.