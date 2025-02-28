Avrupa Borsalarında Seyir Negatif İlerliyor

Avrupa borsalarının seyrine ilişkin veriler açıklandı. Borsalarda seyir negatif olarak ilerliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalışla 552,34 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 22.344,18 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.720,8 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 38.377 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 13.239 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 8.034,03 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında da negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da zayıflayan imalat sanayi aktivitesinin ABD'nin atacağını ifade ettiği tarife adımlarından nasıl etkileneceğine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürüyor.

Analistler, halihazırda resesyon endişeleri gölgesindeki Avrupa ekonomisinin tarifeler nedeniyle kar ve pazar payı kaybı ihtimalinin endişeleri güçlendirdiğini ifade ederek, hükümetlerin atacağı adımların yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB'nin ABD'nin uygulamaya hazırlandığı ilave gümrük tarifesine kararlı ve hızlı biçimde karşılık verileceğini bildirdi.

AB'nin serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı kararlı ve hızlı tepki vereceğini söyleyen Gill, Avrupa'daki tüketicileri ve işletmeleri koruyacaklarını vurguladı.

Gill, AB'nin ABD'ye karşı olmadığını, birlikte çalışmak istediğini belirterek, "Biz diyalog, açıklık ve mütekabiliyetten yanayız. Kurallara uymanız koşuluyla sizinle ortaklık kurmaya hazırız." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise yaptığı açıklamada "Bu meydan okumaya karşı AB olarak orantılı önlemler alacağız. Bunu, etkilenen tüm sektörlere özel yardım sağlayarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

AB'nin kendisine yönelik bir tehdit gördüğünde buna karşılık vereceğini dile getiren Sanchez, "Ekonomik egemenliğimizi tehdit eden, kesinlikle haksız tarifelerle Avrupa ekonomilerine saldırmak isteyenlere karşı çıkarlarımızı savunacağız." dedi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Aralık 2024 para politikası toplantı tutanakları, Banka Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyon konusunda hala bazı endişeler taşıdıklarını ve bu durumun daha fazla politika gevşemesi sinyali verme konusunda temkinli olunmasını gerektirdiğini belirttiklerini ortaya koydu.

ECB'nin tutanaklarında, ekonomik faaliyetlere ilişkin görünümün jeopolitik gerginlikler, Avro Bölgesi'ndeki maliye politikası endişeleri ve son dönemde Trump'ın politikalarıyla bağlantılı küresel ticarette yaşanan sürtüşmelerden kaynaklanan yüksek belirsizlik nedeniyle "bulanık" olduğu ifade edildi.

Enflasyonla mücadelenin de devam ettiğini hatırlatan analistler, Almanya'da bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ülke ve bölgedeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocak ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, yıllık yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Günün geri kalanında ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stokları ile Almanya'da işsizlik oranı ve tüketici enflasyonu verileri takip edilecek.

Kaynak: AA