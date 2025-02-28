Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! Kullanıcılar Hiçbir Şey Fark Etmiyor: Dolandırıcılar Adım Adım Takip Ediyor

APPLE BUL AĞI İLE KULLANICILAR ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

Apple’ın Bul ağı, AirTag ve uyumlu takip cihazlarını izlemek için tasarlanmış bir sistem. Bu cihazlar, yakındaki Apple ürünleri üzerinden Bluetooth sinyalleri göndererek konumlarını belirleyip anonim olarak sahiplerine iletiyor. Ancak uzmanlar, hackerların doğru şifreleme anahtarlarını kullanarak bu ağı manipüle edebildiğini ve herhangi bir Bluetooth cihazını izlenebilir hale getirdiğini ortaya çıkardı.

Güvenlik açığı, AirTag’lerin Bluetooth adresini kriptografik bir anahtara göre değiştirme prensibine dayanıyor. Ancak saldırganlar, yüzlerce GPU kullanarak bu anahtarları hızla bulabilen bir sistem geliştirdi. "nRootTag" adı verilen açık, %90 başarı oranına sahip ve yönetici ayrıcalıkları gerektirmeden çalışabiliyor.