Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! Kullanıcılar Hiçbir Şey Fark Etmiyor: Dolandırıcılar Adım Adım Takip Ediyor
Araştırmacılar, hackerların Apple’ın Bul (Find My) ağı üzerinden herhangi bir Bluetooth cihazını fark ettirmeden takip edebildiği kritik bir güvenlik açığı keşfetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple'da tespit edilen bu açık sayesinde saldırganlar, telefon, dizüstü bilgisayar veya herhangi bir Bluetooth destekli cihazı AirTag gibi bir takip aracına dönüştürebiliyor.
APPLE BUL AĞI İLE KULLANICILAR ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR
Apple’ın Bul ağı, AirTag ve uyumlu takip cihazlarını izlemek için tasarlanmış bir sistem. Bu cihazlar, yakındaki Apple ürünleri üzerinden Bluetooth sinyalleri göndererek konumlarını belirleyip anonim olarak sahiplerine iletiyor. Ancak uzmanlar, hackerların doğru şifreleme anahtarlarını kullanarak bu ağı manipüle edebildiğini ve herhangi bir Bluetooth cihazını izlenebilir hale getirdiğini ortaya çıkardı.
Güvenlik açığı, AirTag’lerin Bluetooth adresini kriptografik bir anahtara göre değiştirme prensibine dayanıyor. Ancak saldırganlar, yüzlerce GPU kullanarak bu anahtarları hızla bulabilen bir sistem geliştirdi. "nRootTag" adı verilen açık, %90 başarı oranına sahip ve yönetici ayrıcalıkları gerektirmeden çalışabiliyor.
APPLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Araştırmacılar, Apple’ın Temmuz 2024’ten bu yana bu güvenlik açığının farkında olduğunu ancak henüz bir yazılım güncellemesi yayınlamadığını belirtiyor. Uzmanlar, kullanıcıların Bluetooth erişim izinlerine dikkat etmeleri ve cihazlarının yazılımlarını güncel tutmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.