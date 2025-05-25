Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı

TÜRKİYE SIRALMASI...

Türkiye, emeklilik yaşı bakımından birçok gelişmiş ülkenin gerisinde kalırken, 60 yaş sınırıyla orta sıralarda konumlandı. Türkiye ile aynı yaş sınırını uygulayan ülkeler arasında Çin, Hindistan, Cezayir ve Suudi Arabistan da bulunuyor. Bangladeş (59) ve Endonezya (58) gibi ülkelerde ise bu yaş daha da düşük seviyelerde.