Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Küresel veri platformu TradingEconomics tarafından yayımlanan son verilere göre, dünya genelinde emeklilik yaşları ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Listenin zirvesinde yer alan Danimarka, 2040 yılı itibarıyla emeklilik yaşını 70’e çıkaracağını duyurarak dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka’nın bu kararı, ülkenin yaşam beklentisi doğrultusunda emeklilik yaşını düzenli olarak güncelleyen politikasının bir parçası olarak uygulanacak. Artan yaşam süresi ve yaşlanan nüfusun ekonomideki yükünü dengelemeyi amaçlayan karar, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilecek nitelikte.
AVRUPA’DA ORTALAMA 65 YAŞ
TradingEconomics verilerine göre, emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülkeler arasında Danimarka’yı 67 yaşla Avustralya ve Yunanistan, 66.6 yaşla ABD takip ediyor. Avrupa ülkelerinde ise ortalama emeklilik yaşı 64 ila 66 arasında değişiyor. Euro Bölgesi’nde bu ortalama 64.99, Avrupa Birliği genelinde ise 64.85 olarak kaydedildi.
TÜRKİYE SIRALMASI...
Türkiye, emeklilik yaşı bakımından birçok gelişmiş ülkenin gerisinde kalırken, 60 yaş sınırıyla orta sıralarda konumlandı. Türkiye ile aynı yaş sınırını uygulayan ülkeler arasında Çin, Hindistan, Cezayir ve Suudi Arabistan da bulunuyor. Bangladeş (59) ve Endonezya (58) gibi ülkelerde ise bu yaş daha da düşük seviyelerde.
ÜLKELERE GÖRE EMEKLİLİK YAŞLARI LİSTESİ
Danimarka: 70 yaş
Avustralya: 67 yaş
Yunanistan: 67 yaş
ABD: 66.6 yaş
İspanya: 66.5 yaş
Portekiz: 66.3 yaş
Almanya: 66 yaş
Kıbrıs: 65.5 yaş
Arnavutluk: 65 yaş
Avusturya: 65 yaş
Azerbaycan: 65 yaş
İsveçre: 65 yaş
Sırbistan: 64 yaş
Eurozon: 64.99 yaş
Avrupa Birliği: 64.85 yaş
Letonya: 64.75 yaş
Çek Cumhuriyeti: 64.33 yaş
Malta: 64 yaş
Ermenistan: 63 yaş
Belarus: 63 yaş
Rusya: 63 yaş
Fransa: 62.25 yaş
Norveç: 62 yaş
Vietnam: 61 yaş
Cezayir: 60 yaş
Çin: 60 yaş
Hindistan: 60 yaş
Suudi Arabistan: 60 yaş
Türkiye: 60 yaş
Bangladeş: 59 yaş
Endonezya: 58 yaş