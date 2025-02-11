Geçim Derdi Soğuk Havayı Dinlemedi... Bitmeyen Kuyruk Çilesi, Yağmur Altında Saatlerce Bekleyiş

Soğuk havanın İstanbul’da kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde geçinmekte zorlanan vatandaşların önemli bir adresi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kent Lokantaları oldu. Kent genelinde sayıları 16'yı bulan Kent Lokantaları'nın ilki Çapa'daki lokantasıydı. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebildikleri lokanta önünde de diğer günlerde olduğu gibi yine kuyruk oluşturdu.

'MECBUR GELİYORUZ'

O kuyrukta bekleyenlerden biri de ilerlemiş yaşına rağmen Tarlabaşı'ndan otobüsle Kent Lokantası'na gelen emekli Haydar Turan... Ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Turan, "Kötü günlerin geride kaldığını pek zannetmiyorum. Kötü günleri yaşıyoruz. Daha geride bırakamadık kötü günleri. Görüyorsunuz, bakın nereden gelip sıraya giriyoruz. Ben Tarlabaşı’ndan geliyorum. Otobüsle geliyorum, otobüsle gidiyorum. Hava şartlarını görüyorsunuz. Ne yapalım? Ekonomik zorluk içindeyiz. Mecbur geliyoruz. Sıkıntıdayız'' dedi.

BU SOĞUKLARDA YOLLARA DÜŞTÜM GELDİM BURAYA'

Turan, 16 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"10 bin lira kira ödüyorum. Ev sahibi 10 bin lirayı da beğenmiyor. Her türlü zorluktayız. Emekliyim ama 16 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lirası kiraya gidiyor, geri kalanıyla idare etmeye çalışıyorum. İktidar temsilcilerinin bir yararlarını göremiyoruz. Her şeyin iyi olduğunu söylüyorlar. Nereye kadar sabredeceğiz. Çok zorluk içindeyiz. Biraz onların düşünmesi lazım, farklılık yapmaları lazım. Maaşlara 2 bin lira gibi bir artış yaptılar. 2 bin lira bu ekonomik zorlukta yeterli olur mu? Mümkün değil. O yüzden ben Tarlabaşı’ndan buraya geliyorum. Ben oradan buraya niye geleyim? Hastayım, rahatsızım. Biraz ucuz yemek yiyelim diye bu soğuklarda yollara düşmüşüm gelmişim buralara. Sağ olsun İmamoğlu bu yemek verme durumunu bu hale getirmiş. Sağ olsun, her zaman için söylüyoruz bunu.''

'ORTA KESİM YOK'

Kuyruktaki başka bir vatandaş ise ''Orta kesim yok. Zengin var, fakir var. Herkesin bir macerası var hayatta. Hayatta dik durmaya devam ediyorum'' diye konuştu.

UCUZ ET KUYRUKLARININ DA SONU GÖRÜNMÜYOR

Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı. Yurttaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30’da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havaya aldırış etmeden erken saatlerde sıraya giriyor, mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, yüzde 15’i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.

'MİLLET PERİŞAN OLUYOR'

Yozgat ESK önünde bekleyen yurttaşlar, şöyle konuştu:

- Murat Dinç: "Burayı 08.00’de açmalarını istiyorum. Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor, burada bayağı bir üşüyor. Erken açmalarını istiyorum, devamlı. Ramazan'da cumartesi-pazar devamlı çalışmalarını istiyorum. Millet çok perişan oluyor, soğukta geliyor bekliyor. 1 saat, 2 saat bekleyenler var."

SAATLERCE SIRA BEKLİYORLAR

- Yaşar Kaymaz: "9'u 10 geçeden beri bekliyorum. Emekliyim, et alacağız bekliyoruz, saatimizi, dakikamızı, sıramızı. Çiftçiye yardım edeceğine Et Süt Kurumu'na yardım etsin, Et Süt Kurumu da çiftçiye versin. Çiftçi etini versin, yardımını da alsın. Bu kararı koysunlar, bu kadar kalabalık da olmaz."

'ETİ BEN ALMADIM Kİ, ARKADAŞ ALDI'

- Lütfi Kara: "Dört yüz küsur herhalde, eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum, Allah razı olsun. Biz emekliyiz, verdiği 2 bin lira para, para mı?"

Kaynak: ANKA