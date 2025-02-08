Yüzde 50 İndirimi Duyan Koştu! Mağaza Açılışında Vatandaşlar Birbirini Ezdi!

Mersin'de bir züccaciye mağazasının açılışa özel uyguladığı yüzde 50 indirim izdihama neden oldu. Mağazanın önünde kuyruk oluşurken, kapılan açılmasıyla içeri girmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleri ezdi. O anlar kameraya yansıdı.

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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenledi. Kampanyayı duyan vatandaşlar açılış öncesi mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu indirim yoğunluğu, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Mağaza sahiplerinden Muttalip Gürleğen, açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gürleğen, kampanyanın bir hafta süreceğini kaydetti.

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Kaynak: İHA

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Mersin İndirim Mağara
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