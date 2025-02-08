Edirne'de Feci Kaza: Otomobil ile Motosiklettin Çarpışma

Edirne'de otomobil ile motosiklet feci şekilde çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki iki kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü ifadesini alınmak üzere karakola götürüldü.

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Edirne Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen feci kazada edinilen bilgiye göre, M.M. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil ile Ö.K. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlanırken, otomobil sürücüsünün ifadesini alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

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