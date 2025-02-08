Ege Denizi'nde Depremler Aralıksız Sürüyor

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki depremler sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite sonucunda 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı, kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Bugün depremler sürüyor. Son bir saat içinde iki şiddetli deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçülürken saat 19.29'da meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ege Denizi'nde saat 19.51'de yerin 7 kilometre altında 4,1 büyüklünde bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi