Alacak Verecek Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: Kahvehanede Sandalye ve Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şeytan Küçesi’nde bulunan bir kıraathanede iddiaya göre, hayvan pazarı esnafı olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA