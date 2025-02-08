Çanakkale Boğazı'nda Korku Dolu Anlar: Bir Yolcu Feribottan Düştü

Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale-Eceabat arasında sefer yapan feribotta bulunan yolculardan biri denize düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen vatandaşı, Gestaş personeli kurtardı. Hipotermi başlangıcı olduğu öğrenilen kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

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Çanakkale Boğazı'nda Korku Dolu Anlar: Bir Yolcu Feribottan Düştü

Çanakkale Boğazı'nda saat 18.00 sıralarında bir kişi feribottan denize düştü. Boğaz hattında sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait 'Şehit Ömer Halisdemir' feribot Çanakkale-Ecebatat feribot seferi için Çanakkale'deki feribot iskelesinden hareket etti. Kısa bir süre sonra feribotta bulunan yolculardan Ferdi U., henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Ferdi U.'nun denize düştüğünü görenler durumu feribottaki yetkililere bildirdi. Feribot kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Acil olarak feribot iskelesinden ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu kalkış yaparak denize düşen şahsın olduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bölge Sahil Güvenlik Botu ‘KB-10' sevk edildi.

HİPOTERMİ TEHLİKESİ

Çanakkale-Ecebat arasında sefer yapan feribotun kaptanı ve Gestaş personeli denize düşen kişiyi kurtarmak için feribotun motorunu durdurdu. Ardından denize atılan can yeleği ile denize düşen Ferdi U. sudan çıkarılarak, feribota alındı. Feribotta ilk müdahalesi yapılan Ferdi U., Çanakkale feribot iskelesinde sedye ile bekleyen ambulansa alındı. Bilinci açık olan Ferdi U., hipotermi başlangıcı sebebiyle ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale Boğaz Marmara Denizi
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