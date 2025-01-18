Uludağ’da ‘Kayak’ İzdihamı, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok, Saatlerce Beklediler

Okullarda son ders zilinin çalmasının ardından milyonlarca öğrencinin tatili başladı. Ara tatili fırsat bilenlerin ilk rotası ise Uludağ oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin ve öğrencilerin akın ettiği pistlerdeki izdiham kameralara yansıdı. Telesiyej kuyruklarında izdiham yaşandı, öğrenciler isyan etti.

“BİR SAAT BEKLEDİM SIRA GELMEDİ”

Kayak yapmak için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk uzadıkça uzadı. Bölgedeki otellerde son iki günde yapılan rezervasyonlarla doluluk olanları neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Sırada bekleyen bir vatandaş “Bir saat bekletiyorum sıra gelmedi. 2 haftadır kayak yapmak için geliyorum ama yoğunluktan bir türlü yapamadık. Her geldiğimizde bu şekilde yoğunluk oluyor. Bizde mağdur oluyoruz” dedi.

Kaynak: İHA