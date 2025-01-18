Uludağ’da ‘Kayak’ İzdihamı, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok, Saatlerce Beklediler

Okulların tatile girmesinin ardından Uludağ’da kayak merkezlerinde izdiham yaşandı. Öğrencilerin ve turistlerin akın ettiği kentte kayak yapmak isteyenler saatlerce kuyrukta bekledi.

Uludağ’da ‘Kayak’ İzdihamı, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok, Saatlerce Beklediler

Okullarda son ders zilinin çalmasının ardından milyonlarca öğrencinin tatili başladı. Ara tatili fırsat bilenlerin ilk rotası ise Uludağ oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin ve öğrencilerin akın ettiği pistlerdeki izdiham kameralara yansıdı. Telesiyej kuyruklarında izdiham yaşandı, öğrenciler isyan etti.

Uludağ’da ‘Kayak’ İzdihamı, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok, Saatlerce Beklediler - Resim : 1

“BİR SAAT BEKLEDİM SIRA GELMEDİ”

Kayak yapmak için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk uzadıkça uzadı. Bölgedeki otellerde son iki günde yapılan rezervasyonlarla doluluk olanları neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Sırada bekleyen bir vatandaş “Bir saat bekletiyorum sıra gelmedi. 2 haftadır kayak yapmak için geliyorum ama yoğunluktan bir türlü yapamadık. Her geldiğimizde bu şekilde yoğunluk oluyor. Bizde mağdur oluyoruz” dedi.

Uludağ’da ‘Kayak’ İzdihamı, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok, Saatlerce Beklediler - Resim : 2

Kaynak: İHA

2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün 2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı
Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde Koku Bütün Mahalleyi Sardı, Ekipler Olay Yerinde
Polisler, Polise Yakalandı! Araçları Uyuşturucu Yuvası Çıktı Polisler, Polise Yakalandı! Araçları Uyuşturucu Yuvası Çıktı
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı Antalya’da 'Karne' Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn Türkiye'de 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı