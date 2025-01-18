Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde

Sivas’ta bir mahalleye yayılan koku bölgede paniğe yol açtı. Vatandaşların doğal gazı andırdığını belirttiği kokunun kaynağının tespit edilebilmesi için AFAD ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde

Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Sokak'ta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Mazota benzeyen kokudan dolayı, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Edinilen bilgiye göre, AFAD ekipleri bölgede kimyasal veya nükleer sızıntı izi bulamadı.

Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde - Resim : 1

Mahallede ikamet edenler ve iş yeri bulunanlar, kokudan dolayı ev ve iş yerlerinde duramayacak noktaya geldiklerini dile getirdi.

'İNSANIN NEFESİNİ TIKIYOR'

Bölgede ikamet eden vatandaşlardan Asım Murat Kadıoğlu, kokunun doğal gazı andırdığını belirterek, insanın genzini tıkayacak kimyasal bir koku olduğunu dile getirdi. Bu olayın birkaç kez daha mahallede yaşandığını söyleyen Kadıoğlu, bölgeye gelen ekiplerin durumu araştırdığını belirtti.

Kokunun yukarıdan doğru geldiğini söyleyen Kadıoğlu, “Atık bir şey mi atıldı tam olarak bilmiyoruz. İnsanın nefesini tıkayan keskin bir koku geliyor. Amonyak, mazota benzeyen bir koku hissediyoruz. Daha önce belediye ve doğalgaz ekiplerini de aradık ama herhangi bir şey yapılmadı. Yoğun kokudan dolayı evlerimizde duramıyoruz” diye konuştu.

Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde - Resim : 2

‘EKİPLER RÖGARDAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Hüseyin Avşar ise açıklamasında kokunun üçüncü kez ortaya çıktığını kesin bir neden ve çözümünün olmadığını ifade etti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte dışarı çıktığını söylerken, başta doğal gaz kokusu zannettiklerini ve ekiplerin gelerek inceleme yaptığını söyleyerek, yapılan incelemelerde ekiplerin kokunun rögardan geldiğini belirttiğini dile getirdi.

Avşar, konunun bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Sivas'ta Kimyasal Paniği: Koku Bütün Mahalleyi Sardı, AFAD Ekipleri Olay Yerinde - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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