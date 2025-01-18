Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolog Sinan V. (30), dolandırıcıların tuzağından polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı

Olay, gece saat 01.00 sularında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan V.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtarak, banka hesaplarının başkalarının eline geçtiğini öne sürdü. Dolandırıcı, Sinan V.'ye parası olup olmadığını sorarak, eğer yoksa altın veya nakit temin etmesini istedi. Bunun üzerine psikolog, ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde para ve altını alıp çantasına koyarak ilçe merkezine doğru yola çıktı. Ancak durumdan şüphelenen ailesi, hemen polisi arayarak yardım talep etti.

Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı - Resim : 1

‘GELEN ÇAĞRILARA BAKMA’

Polis ekipleri, Sinan V.’nin aracını bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde buldu. Çevrede yapılan aramada, dolandırıcıların 'Telefonunu kapatma. Sadece bizimle konuş. Gelen çağrılara bakma' talimatı verdiği Sinan V., caddede beklerken bulundu. Polis ekiplerinin kendisine ulaştığını fark eden dolandırıcılar, telefon görüşmesini sonlandırdı.

Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı - Resim : 2

Sinan V., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, dolandırıcıların kimliğini tespit etmek için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn Türkiye'de 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı