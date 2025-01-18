Dolandırılmak Üzere Olan Psikoloğu, Polis Son Anda Kurtardı

Olay, gece saat 01.00 sularında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan V.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtarak, banka hesaplarının başkalarının eline geçtiğini öne sürdü. Dolandırıcı, Sinan V.'ye parası olup olmadığını sorarak, eğer yoksa altın veya nakit temin etmesini istedi. Bunun üzerine psikolog, ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde para ve altını alıp çantasına koyarak ilçe merkezine doğru yola çıktı. Ancak durumdan şüphelenen ailesi, hemen polisi arayarak yardım talep etti.

‘GELEN ÇAĞRILARA BAKMA’

Polis ekipleri, Sinan V.’nin aracını bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde buldu. Çevrede yapılan aramada, dolandırıcıların 'Telefonunu kapatma. Sadece bizimle konuş. Gelen çağrılara bakma' talimatı verdiği Sinan V., caddede beklerken bulundu. Polis ekiplerinin kendisine ulaştığını fark eden dolandırıcılar, telefon görüşmesini sonlandırdı.

Sinan V., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, dolandırıcıların kimliğini tespit etmek için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA