Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine, dün akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobil, 1 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda toplam 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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