Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine, dün akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Resim : 1

Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobil, 1 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda toplam 7 bin 761 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'de Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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