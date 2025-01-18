10 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu! JASAT Yakaladı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan inceleme sonrası Ö.S. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

JASAT ekipleri daha sonra şahsı Salar beldesinde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA