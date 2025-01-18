Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi

Alınan bilgiye göre Altunhisar - Çiftlik yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan ölümlü kaza ile ilgili, ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA