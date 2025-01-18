Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi

Niğde'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi

Alınan bilgiye göre Altunhisar - Çiftlik yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.

Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde’de Feci Kaza, Kamyon Şarampole Devrildi - Resim : 2

Yaşanan ölümlü kaza ile ilgili, ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Haliç'te İki Tekne Çarpıştı, Kaza Anı KameradaHaliç'te İki Tekne Çarpıştı, Kaza Anı KameradaGüncel
Tekirdağ'da Araç Şarampole Uçtu, Sürücü ÖldüTekirdağ'da Araç Şarampole Uçtu, Sürücü ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
CHP Grubu İstanbul'da Toplandı, Masada 'Beşiktaş' Var CHP Grubu İstanbul'da Toplandı, Masada 'Beşiktaş' Var
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Çukur Dizisinin Kahvesinin Önünde Cinayet, Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı Çukur Dizisinin Kahvesinin Önünde Cinayet
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu