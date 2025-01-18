Tekirdağ'da Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Öldü

Tekirdağ'da bir otomobil şarampole uçtu. Aracın sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Memiş hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Öldü

Tekirdağ Kapaklı-Saray kara yolunun Yeniköy mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kapaklı'da fırın işleten Hasan Memiş'in kullandığı 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Memiş, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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