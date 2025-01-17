Çarşamba'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çarşamba'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Öldü

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki kavşakta 55 AFA 750 plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit Ak (24), Aziz G. idaresindeki Peugeot marka 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Mücahit Ak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Mücahit Ak'ın, Samsun Yakakent Gündüzlü Mahallesi Merkez Cami imamı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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