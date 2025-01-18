MSB Duyurdu, Suriye ve Irak 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB tarafından yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlendiği duyuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
21 TERÖRSİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: İHA