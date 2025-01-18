Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski barındıran ürünleri kamuoyunda ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son olarak çocuk giyiminde sıklıkla tercih edilen üründe boğulma riski olduğunu açıkladı. Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışa sunulan ürünler de toplatılacak.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri duyurarak vatandaşları tükettikleri ürünler konusunda bilgilendirmeyi sürdürürken, diğer taraftan da Ticaret Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden ürünlerin bilgilerini paylaşmaya devam ediyor.

ÇOCUK GİYİMİNDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Son olarak, Ticaret Bakanlığı okul çağındaki çocuk giyiminde sıklıkla kullanılan bir ürünü ve taşıdığı riskleri açıkladı.

Çocuk giyim’ ürün grubu içerisinde bulunan bir eşofmanda birden fazla tehlike tespit edildi.

Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait Cigit Concept marka, ‘Cigit Concept Cepli Alt Eşofman’ adlı ürünün boğulma, sağlık ve yaralanma riskleri taşıdığı duyuruldu.

Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim : 1

PİYASALARDAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan analizlerde çocukların giymesi için üretilen eşofman, kordon gerekliliklerinden ‘kalır’ sonucu alarak denetimlerden geçemedi.

Bu gelişmeyle birlikte ürün hakkında, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu , Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, Ts En 14682 Standartları gereğince piyasalardan toplatılmasına ve piyasalara arzının yasaklanmasına karar verildi.Anne Babalar Dikkat: O Üründe Ölüm Riski Çıktı, Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim : 2

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