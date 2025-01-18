'Ölüm İçkisi'nin Arkasındaki Gerçek! Tekel Bayileri 'Adım Atılmazsa' Diyerek Uyardı

Türkiye’de son günlerde sahte içki tüketiminden kaynaklanan ölümlerde artış yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da son beş günde sahte içki nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son dönemde artan sahte içki ölümlerine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı X’ten yazılı bir açıklama yapan Dündar, sahte içki satışları nedeniyle tekel bayilerin 'haksız bir şekilde' baskı altında olduğunu vurguladı.

'ACİLEN KALDIRILMALI'

"Alkol üzerinden bu ağır vergi yükü acilen kaldırılmalı, kaçak üretimler konusunda denetim ve cezalar arttırılarak bu üzücü durumların yaşanması engellenmelidir" diyen Dündar, yaşanan ölümlerin tekel bayi işletenlerini üzdüğünü ifade etti. Basında bu ölümlerin kaynağının ruhsata tabi olarak alkol satışı yapan tekel bayisi esnaflarıymış gibi lanse edildiğini aktaran Dündar, “Bu büyük bir haksızlık” dedi.

‘FATURA ESNAFA KESİLİYOR’

Dündar paylaşımında “Kaçak alkol satışı bahane edilerek işyerlerimize yüz tanıma özelliği olan kamera sistemi takılması ile ilgili genelge kabul ettirilmeye çalışılıyor. Zaten darboğazda olan esnafımız maliyeti 40 bin TL civarında olan bu sistemi taktırmak zorunda bırakılıyor. Oysa ki bu ölümlerin asıl sebebi alkolden alınan fahiş orandaki vergilerden kaynaklı pahalılıktır. Alkollü içecekler ortalama %68.5 yüküyle tüketiciye ulaşıyor. Bugün 1 litre rakının yalnızca ÖTV tutarı 1.365,72 TL’dir. Rakamlar böyle astronomik olunca gönderiye eklediğim fotoğraflarda da göründüğü gibi etil alkol satanlar sosyal medyada cirit atıyor. Hem vergi kaybı oluşuyor hem de vatandaş ekonomi uğruna canını tehlikeye atıyor. Fatura ise esnafa kesiliyor” ifadelerine yer verdi.

TEKEL ESNAFINDAN VERGİ TALEBİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği olarak taleplerini ileten Dündar şunları aktardı. “Alınan ÖTV makul bir seviyeye çekilsin. Devlet vergi kaybı yaşamasın. Vatandaş sağlığından ve hatta canından olmasın. Sayıştay raporlarına göre yakın dönemde merdiven altı alkol üretiminin %448 artmış olması durumun vehametini göstermektedir. Bu ölümlerin başlıca sebebi de faturalı alkolün aşırı pahalı olmasından dolayı merdiven altı üretime talep oluşmasıdır”

Dündar açıklaması şu sözlerle bitirdi: “Özetle alkol üzerinden bu ağır vergi yükü acilen kaldırılmalı, kaçak üretimler konusunda denetim ve cezalar arttırılarak bu üzücü durumların yaşanması engellenmelidir. Belirttiğimiz adımlar atılmadığı sürece daha bir çok vatandaşımızı kurban vereceğiz…"

Basına ve Kamuoyu’na;

Son günlerde büyük artış gösteren kaçak içki sebepli ölümler herkes gibi biz tekel bayi işletenleri de derinden üzdü. Bu da yetmezmiş gibi basında bu ölümlerin kaynağının ruhsata tabi olarak alkol satışı yapan biz tekel bayisi esnaflarıymışız gibi lanse… pic.twitter.com/Ut27byqnOz — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi