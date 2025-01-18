Paylaşımı Şoke Etmişti... Sosyal Medyada İnfial Yaratan Fenomen Tutuklandı

Sosyal medyada "24 saatte 100 kişiyle birlikte olacağı" paylaşımıyla tartışma yaratan sosyal medya fenomeni Azra Ay, eşi Pedram Behdar Vandan ile birlikte tutuklandı. Karakolda kolluk kuvvetlerine direndiği söylenen çift, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezaevine gönderildi.

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Paylaşımı Şoke Etmişti... Sosyal Medyada İnfial Yaratan Fenomen Tutuklandı

Sosyal medyada erotik içerikler üreten ve "24 saatte 100 kişiyle birlikte olacağı" açıklamasıyla gündem olan Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında takibe alındı.

POLİSLERE DİRENDİLER

Yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edilen çift hakkında gözaltı kararı verilirken, ikili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Ataşehir'de bir hastanede yakalandı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahısların karakola getirildiği sırada karakola girmemek için kolluk kuvvetlerine direndiği, kolluk kuvvetlerince de şahıslara müdahale edildiği öğrenildi.

Paylaşımı Şoke Etmişti... Sosyal Medyada İnfial Yaratan Fenomen Tutuklandı - Resim : 1

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "TCK 226 Müstehcenlik" ve "TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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