Beyoğlu’nda Korkutan Yangın! 3 Gecekondu Alev Alev Yandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufakköprü Sokak’taki bir gecekonduda dün akşam yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki gecekonduya da sirayet etti. Yangın çevrede paniğe neden oldu.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası yanan gecekonduda ve diğer 2 gecekonduda maddi hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi ile inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA