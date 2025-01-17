Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Korkutan Yangın

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde çelik mutfak eşya üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler olaya ilişkin inceleme başlatırken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA