Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Korkutan Yangın

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Korkutan Yangın

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde çelik mutfak eşya üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Korkutan Yangın - Resim : 1

Ekipler olaya ilişkin inceleme başlatırken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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