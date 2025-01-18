İstanbul'da Otel Yangını! Ağır Yaralılar Var

Ataşehir'de bir otelde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3'ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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İstanbul'da Otel Yangını! Ağır Yaralılar Var

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre otelin eksi 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Otel Yangını! Ağır Yaralılar Var - Resim : 1

MAHSUR KALANLAR OLDU

Yangın nedeniyle ile otelin üst katında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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