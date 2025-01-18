Beykoz'da Sır Ölüm! Otomobilde Yaşıyordu, Ölü Bulundu: Yıllar Önceki Vasiyeti Ortaya Çıktı

İstanbul Beykoz'da daha önce yangında yaralandığı ve bir süredir otomobilde yaşadığı öğrenilen 44 yaşındaki Ender K., aracında ölü bulundu. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ender K.'nın sosyal medya hesabında paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı. Ender K.'nın vasiyetinde, "Cenazeme, üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin" yazdığı öğrenildi.

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Beykoz'da Sır Ölüm! Otomobilde Yaşıyordu, Ölü Bulundu: Yıllar Önceki Vasiyeti Ortaya Çıktı

İstanbul Beykoz'da Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak'ta park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ender K'nin daha önce bir yangın sırasında yaralandığı ve bir süredir otomobilde yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kesin ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ender K.'nın 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. 2 kez ölümden döndüm. Cenazeme, üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA

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