Akaryakıt Dolum Terminalinde Yangın Paniği! Yaralılar Var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde yangın meydana geldi. Yangında 4 işçi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

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Akaryakıt Dolum Terminalinde Yangın Paniği! Yaralılar Var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait akaryakıt dolum tesisinde akşam saatlerinde Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olayda 4 işçi yanarak yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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