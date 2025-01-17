Eskişehir'de Can Pazarı! Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'de Seyitgazi- Afyonkarahisar karayolunun 8’inci kilometresinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. E.T. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.H.Y. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde İ.H.Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan İsmail Taşçıoğlu’nun (85) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler ile H.Y., C.Y. ve E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Taşçıoğlu’nun cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA