9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 9 ilde sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlaryla iletişim kurarak vurgun yapan 21 kişilik yakalandı. Örgüt üyelerinin 5 iş insanından toplamda 7 milyon lira aldıkları öğrenildi.

Son Güncelleme:

Sosyal medya hesapları üzerinden iş insanlarına ulaşıp, kadınlar aracılığıyla paralarını çalan örgüt üyelerine operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.

9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

MOBİL BANKACILIK İLE HESAPLARI BOŞALTTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlarıyla iletişim kurduğu, buluştuğu, mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini ortaya çıktı.

9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 2

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipteki kadınların, iş insanlarının cep telefonlarını ele geçirip mobil bankacılık uygulaması üzerinden hesapları boşalttıkları tespit edildi.

9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 3

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edilirken 7 şüphelinin ara operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.

9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 4

'Polis' ve 'Hakim' Kılığında 5 Milyonluk Vurgun! 42 Kişi Yakalandı'Polis' ve 'Hakim' Kılığında 5 Milyonluk Vurgun! 42 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi
İmamoğlu'ndan 'Beşiktaş' Tepkisi: '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz' 'Beşiktaş' Tepkisi, '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz'
4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı 4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor
Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen ile 2 Organizatör Yakalandı Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen ile 2 Organizatör Yakalandı
Batman'da İki Hırsız Tutuklandı Batman'da İki Hırsız Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor