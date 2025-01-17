9 İlde 7 Milyonluk Vurgun! İş İnsanlarını ‘Bir Mesajla’ Kandırdılar, 21 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli 9 ilde sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlaryla iletişim kurarak vurgun yapan 21 kişilik yakalandı. Örgüt üyelerinin 5 iş insanından toplamda 7 milyon lira aldıkları öğrenildi.
Sosyal medya hesapları üzerinden iş insanlarına ulaşıp, kadınlar aracılığıyla paralarını çalan örgüt üyelerine operasyon gerçekleştirildi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.
MOBİL BANKACILIK İLE HESAPLARI BOŞALTTILAR
Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlarıyla iletişim kurduğu, buluştuğu, mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini ortaya çıktı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipteki kadınların, iş insanlarının cep telefonlarını ele geçirip mobil bankacılık uygulaması üzerinden hesapları boşalttıkları tespit edildi.
İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edilirken 7 şüphelinin ara operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA