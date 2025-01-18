AKP Tüzüğe Takıldı, 15 Gün Kuralı Her Şeyi Değiştirdi

AKP’nin 8 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul İl Kongresi, parti tüzüğündeki bir kurala takıldı. Kulislerde konuşulanlara göre, 8. Olağan Kongre'nin düzenlenebilmesi için, bir önceki il kongresinin üzerinden en az 15 gün geçmiş olması gerekiyor. Bu nedenle, AKP'de fikir ayrılıkları yaşanıyor.

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AKP Tüzüğe Takıldı, 15 Gün Kuralı Her Şeyi Değiştirdi

AKP tüzüğünde, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur” ifadesi yer alıyor.

Tüzüğün 41. maddesinde ise, "İlçe ve il başkanlıkları, kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler" ifadesi bulunuyor.

AKP'DE FİKİR AYRILIKLARI YAŞANIYOR

Bu doğrultuda, AKP kurmayları, İstanbul İl Kongresi’nin 8 Şubat yerine 7 Şubat’ta yapılması üzerine tartışıyor. Hukukçular arasında bu konuda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı hukukçular 8 Şubat tarihinin tüzüğe uygun olduğunu savunsa da parti yönetimi, "riske girmemek" adına kongrenin bir gün öne çekilmesini değerlendiriyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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