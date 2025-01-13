Öğrencilerin Vazgeçilmez Ürününde Büyük Risk!

Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden tehlike barındıran ürünleri açıklamayı sürdürüyor. Bakanlık bu kez boğulma riski doğuran kalemin satışının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Öğrencilerin Vazgeçilmez Ürününde Büyük Risk!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden yiyecek ve içecekleri vatandaşlarla paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürürken, diğer taraftan Ticaret Bakanlığı da vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri duyurmaya devam ediyor.

BOĞULMA TEHLİKESİ

Son olarak, Ticaret Bakanlığı, topları üreten bir firmanın ürününü internet sitesi üzerinde ifşa etti.

‘Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar)’ kategorisinde yer alan bir kalemde boğulma tehlikesi barındırdığı belirlendi. Tuna Kırtasiye Tülay Ödemiş Kantar firması tarafından üretilen Tuna Kırtasiye markalı Tuna-Md069 model kalemde risk tespit edildi.

Çin’de üretilen kalemin boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) tehlikesi barındırdığı açıklandı.

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TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu gelişmenin ardından ürün hakkında Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında piyasa arzının yasaklanması ve toplatılması kararı verildi.

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