Teğmenler Kararı Ne Zaman Çıkacak? MSB Tarih Verdi

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, YDK'ya sevk edilen teğmenler hakkındaki kararın 'yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır' ifadeleri kullanıldı.

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Teğmenler Kararı Ne Zaman Çıkacak? MSB Tarih Verdi

MSB Kaynakları yaptığı açıklamada teğmenlerin disiplin kurulu süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Teğmenler Kararı Ne Zaman Çıkacak? MSB Tarih Verdi - Resim : 1

KARAR 10 GÜN İÇİNDE ÇIKACAK

MSB kaynaklarının aktardığına göre YDK’nın bugün toplanacağı ve 10 gün içinde gerekçeli kararın hazırlanacağı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'dan çıkarılma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen bazı teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Daha önce sözlü savunmalarını YDK'ya ileten teğmenlerin, bugün saat 14.00'da toplanacak YDK'ya sözlü savunma yapacak.

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Kaynak: İHA

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