Polis İntiharlarında Korkunç Veriler Ortaya Çıktı, 3 ve 6 Ay Detayı Dikkat Çekti

Son dönemlerde artan polis intiharlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan “Polisin Sesi Platformu” Sözcüsü Faruk Sezer, polislerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Emniyet teşkilatının en büyük sorunun "intihar" olduğunu savunan Sezer, İçişleri Bakanlığı’na çözüm önerileri sunarak, intiharların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini aktardıklarını belirtti.

“Yaptığımız araştırmalarda nasıl sonuçlar çıktığını anlatıyoruz” diyen Sezer, Bu sonuçların emniyet teşkilatının daha ileriye götürülmesi için gerekli olan bilgiler içerdiğini, bununla ilgili siyaset kurumunun bir şeyler yapması gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

'ORANLA CAN HESABI YAPILMAZ'

Siyasi kurumların ve emniyet teşkilatını yönetenlerin bu sorunun çözülmesi için bir şey yapmadıklarını öne süren Sezer, Türkiye'deki ihtihar verilerinin diğer ülkelere oranla daha az olduğunun söylendiğini açıkladı.

"Oranla can hesaplanması yapılamaz” diyen Sezer, şunları aktardı: “Bir canın bile çok büyük önem arz ettiği durumda bir ailenin babasını, bir annenin evladını kaybettiği durumda, bunun 'yüz binde 17-20 intiharımız var. Biz dünyanın çok ilerisindeyiz, biz daha iyiyiz' diyerek üstünün örtülmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda ne yazık ki iyi sonuçlar çıkmadığını anlatmaya çalışıyoruz"

İNTİHARLARDA '3 VE 6 AY' DETAYI

Meslektaşlarının, istirahatsiz fazla çalışma sonucunda bunalıma girdiğini ifade eden Sezer, çalışmalarının karşılığını alamadığını, sürgünlerle boğuştuğunu iddia etti.

Sezer, şöyle devam etti: 'Mesleğinizi elinizden alacak duruma getiririz' mesajını veriyorlar. Bunu yapan idare, bunu yapan yönetim kademesi, emniyet teşkilatı çalışanlarının ne yazık ki daha çabuk bunalıma girmesini ve istenmeyen intihar gibi sorunlarla boğuşmasına sebebiyet veriyor. Burada çıplak bir gözle kesinlikle ön yargı içerisinde olmadan araştırmalar yapılmalı. Canına kıyan meslektaşlarımızın son 3-6 aylık evveliyatının araştırılması gerekir. Bununla ilgili eşi, annesi, babasıyla gidip ifadelerinin alınması gerekir. Hatta çocuklarının pedagoglar eşliğinde ifadelerinin alınması gerekir. Canına kıyan o bireyin en son 6 ay içerisinde nasıl bir ruh halinde olduğunun gözlemlenmesi gerekir. Birçok meslektaşımız canına kıymadan hemen önce küçük notlar bırakıyor, bazıları sayfalarca mektuplar yazıyor. Bu gördüğümüz sayfalarca mektupların içerisinde baktığımız zaman birçoğunun amirlerinden, çalışma şartlarından ve çalıştığı yerden şikayet ettiğini görüyoruz. Sadece bu bile aslında detaylı bir araştırma yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor."

Bazı polislerin intihar etmeden önce eşlerini ve çocuklarını da katlettiğini dile getiren Sezer, Mersin'de görevli polis memurunun, eşini, kayınvalidesini, kayınbabasını, halasını öldürdüğünü hatırlatarak, dün de üç polisin daha intihar ettiğini söyledi.

'VÜCUTLAR BİR YERDE İMDAT DİYOR'

Bu sorunun çözümü için defalarca İçişleri Bakanlığına seslendiklerini, bir çalışma yapılması gerektiğini söylediklerini savunan Sezer, "Ama baktığımız zaman 'İntiharlar nasıl önlenir' derslerinin verildiği, hizmet içi eğitimlerle 'intihar etmenin kötü bir şey olduğunu' anlatan kısa videolar paylaştıklarını gördük. Hayır, bundan bahsetmiyoruz. Biz yönetim olarak çok zor şartlar altında yönetildiğimizi söylüyoruz. Emniyet teşkilatı ne yazık ki liyakat sahibi olmayan idareciler tarafından yönetiliyor. Baskıyla elinde sopayla yöneticilik yapılmaz. 2025 yılındayız ve hala elinde sopayla yöneticilik yapıyor. Seni şuradan şuraya sürerim, senin ekmeğin acıtırım, sana şark, doğu çıkarırım, seni başka daha uzak bir yere gönderirim, ailene bile gelip bakamazsın, ailene gelip yardım edemezsin hale getiririm, seni bu hallere düşürürüm, o yüzden çalışacaksın ve susacaksın... baskısıyla çalışıyorlar. Bu vücutlar bir yerde 'imdat', 'yeter' diyor" ifadelerini kullandı.

‘YILDIRMA VE MOBBİNG’ İDDİASI

Polislerin "yıldırma ve mobbing" nedeniyle intihar ettiğini öne süren Faruk Sezer, "2024 yılında 70 meslektaşımız canına kıydı. 2025'in ilk on beş gününde 8 meslektaşımız canına kıydı. 15. gündeyiz 8 meslektaşımız hayattan vazgeçme yolunu seçti. Bunların bitmesi için, kolay ölümlerin sona ermesi için gerek İçişleri Bakanlığının, gerek Emniyet Genel Müdürlüğünün ve emniyet teşkilatının yönetimlerini göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA