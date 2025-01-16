Teğmenler İçin Kader Günü, İşte Kurul'a Sunulan Uzman Görüşleri

Kara Harp Okulu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde yapılan kılıçlı yemin nedeniyle disiplin soruşturması başlatılan teğmenler hakkında karar bugün açıklanacak.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Uzman görüşünde, idare tarafından düzenlenen tutanak, öğrenci ve tanık ifadeleri, dosyada mevcut fotoğraf ve görüntüler incelendiğinde, resmi tören programının sona erdiğinin bildirilmesinin ardından, devlet erkanı ve protokol tribünden ayrılırken, mezun teğmen taburunun şeref tribününün karşısında yer alan paravan gerisine alındığı ve kaldırılan mevzuattaki andın okunmasının bundan sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Bu sırada protokolün stattan henüz tamamen ayrılmadığı, ancak sahayı görmeyecek şekilde tribünün arkasında olduklarının anlaşıldığı belirtilen görüşte, “Birkaç dakika süren bu toplanma esnasında icra edilen kılıç çatma, ant okuma ve söylemde bulunma faaliyetinin ardından grup kendiliğinden dağılmış ve teğmenler aileleriyle görüşmek üzere sahadan ayrılmıştır. Bu faaliyete idareye göre 60, bazı öğrencilere göre 700, bazı verilere göre de 500 Harbiyeli katılmıştır. Katılmayanların ailelerinin yanına giderek görüşmekte olmasından kaynaklandığı kabul edilebilir'' ifadelerine yer verildi.

'DİSİPLİN KARARI, TSK HÜKÜLERİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Andın okunmasın önceden planlandığına dair somut veri bulunmadığının kaydedildiği hukuki görüş raporunda şunlar aktarıldı: ''Dosyadaki bilgilere göre; çok sayıda Harbiyelinin subaylık andını okuduğu ve ‘Mustafa Kemalin askerleriyiz’ söyleminde bulunduğu, keza aynı andın geçmiş yıllarda ve bir gün önce veda eğlencesinde Harbiye’de, birkaç gün önce de Özel Kuvvetler Komutanlığında üstelik Bakan önünde okunmasına rağmen hiçbir işlem ve olumsuz değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında sadece 5 öğrencinin Disiplin Kuruluna sevkinin, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleriyle bağdaşmadığı açıktır.''

Öte yandan avukatların talebiyle hazırlanan, hukuk fakültesi idare hukuku ana bilim dalından 3 profesör doktor imzalı diğer bir görüşte de teğmenlere ceza verilmesinin, Anayasa'nın ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağı belirtildi. Bu görüşte de teğmenlerin "tören sonrasında" yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde subay andını okudukları, bu faaliyetin hiçbir şekilde bir emre aykırılık oluşturmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçla yemin etmiş ve bu durum, amirlerin uyarılarına rağmen planlı bir disiplinsizlik olarak değerlendirilerek soruşturma konusu olmuştu. Soruşturma kapsamında teğmenler ve ilgili komutanlar, 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Bugün, 5’i teğmen olmak üzere toplam 8 askeri personelin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu tarafından incelenecek. Verilecek kararın, gerekçeli şekilde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA