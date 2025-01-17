MSB Duyurdu, Suriye'nin Kuzeyinde 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyinde 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin açıklamasında, “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!” denildi.

Kaynak: DHA