MSB Duyurdu, Suriye'nin Kuzeyinde 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyinde 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’nin açıklamasında, “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!” denildi.
Kaynak: DHA