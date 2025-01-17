'Çekici' Gelin Arabası Oldu, Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

Sivas’ta yaşayan 22 yaşındaki TIR şoförü Osman Temel, hayatını 20 yaşındaki Adalet Temel ile birleştirerek ilginç bir düğün konseptine imza attı. Mesleğine olan bağlılığını düğününe de yansıtan Osman Temel, kullandığı TIR çekicisini gelin arabasına dönüştürdü.

Çekiciyi özenle süsleyen Temel, eşi Adalet Temel’i yanına alarak şehirde konvoy eşliğinde tur attı. İşlek caddelerde gelin arabası gibi süslenmiş TIR’ı gören vatandaşlar, bu sıra dışı görüntü karşısında hem şaşırdı hem de gülümseyerek çifti selamladı.

ÇEKİÇLE ŞEHİR TURU YAPTILAR

Baba mesleği olan nakliyeciliği sürdüren Temel, mesleğiyle uyumlu ve unutulmaz bir düğün yapmak istediğini ifade etti. Çift, şehir turunun ardından düğünlerinin yapılacağı salona geçti ve mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

‘ÇEKİCİYİ GELİN ARABASI YAPTIK’

Çekici gelin arabası, geçtiği yerlerde ilgiyle karşılandı. Ailesinin yaklaşık 40 yıldır TIR'la nakliye işiyle uğraştığını belirten Osman Temel, "Bizim genelde ailemizde herkes bu işi yapıyor. Bu durumdan dolayı da bize yakışanın da TIR olduğunu düşündüğümüz için çekiciyi gelin arabası yaptık. Görenler fotoğraf çektirdi, bize çok ilgi gösterdiler. Tabii alışık olmadıkları için şaşıranlar oldu. İçimizden gelen buydu. Mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA