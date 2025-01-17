Tren Otomobile Çarptı! Kaza Sonrası Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hemzemin geçitte faciadan dönüldü. Yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte saat 04.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Elazığ yönünde ilerleyen yük treni, Vehbi Atlı'nın kullandığı otomobile çarptı.

Tren Otomobile Çarptı! Kaza Sonrası Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

Kapalı hemzemin geçitte meydana gelen kazada Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tren Otomobile Çarptı! Kaza Sonrası Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı otomobil sürücüsü Vehbi Atlı, hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavi süreci devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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