Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Sağlık Durumunda Son Gelişme: Kızından Açıklama Geldi

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavi sürüyor. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sosyal medyadaki "ölüm" iddialarını yalanlayan Türkü Akbayram, "Durumu stabil seyrediyor" açıklamasında bulundu.

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Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Sağlık Durumunda Son Gelişme: Kızından Açıklama Geldi

Edip Akbayram, 9 Aralık günü zatürre sonrası götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sanatçı Akbayram'ın eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram, hastane önünde bekliyor.

'ÖLDÜ' İDDİASI

Edip Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformlarında sanatçının öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten kızı Türkü Akbayram, "Tedavisi devam ediyor. Durumu stabil seyrediyor. Umarız, kamuoyuna yakın zamanda iyi haberler verebiliriz" dedi.

Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Sağlık Durumunda Son Gelişme: Kızından Açıklama Geldi - Resim : 1

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Kaynak: DHA

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