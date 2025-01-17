Bakanlık İki Markayı Daha İfşa Etti! Listeye Bu Kez Kekik ve Toz Biber Takıldı, İçinden Çıkanlar Pes Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın 16 Ocak tarihli yayınladığı listede vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pek çok farklı ürün tespit edildi.

TOZ BİBER VE KEKİKTE YABANCI MADDE

Baharat ürünleri de yapılan bu denetimlerin odağında yer aldı. Listede yer alan bilgilere göre, toz biber ve kekik gibi ürünlerde yabancı maddelerin karıştırıldığı belirlendi.

BAKANLIK UYARDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

Satın aldığınız ürünlerin etiketlerini dikkatle inceleyin.

Güvenilir ve tanınmış markaları tercih edin.

Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda ALO 174 Gıda Hattı’na bildirin.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünlerin önüne geçebilmek adına denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Tüketici güvenliği için gıda sektöründe daha fazla hassasiyet gösterileceği vurgulandı.

SAHTE BAHARAT NASIL ANLAŞILIR?

Baharatlar, yemeklere lezzet ve aroma katmanın en doğal yollarından biri. Ancak doğru baharatı seçmek hem sağlık hem de tat açısından büyük önem taşıyor. Peki baharat seçerken nelere dikkat edilmeli?

İşte baharat alırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

1. Görüntü ve Koku Önemli

Baharatın tazeliğini anlamak için ilk ipucu, görünümü ve kokusudur. Canlı renklere ve yoğun bir aromaya sahip baharatlar genellikle daha tazedir. Eğer baharatın kokusu hafif ya da yok denecek kadar azsa, bayatlamış olabilir.

2. Öğütülmüş Yerine Bütün Baharatları Tercih Edin

Uzmanlar, mümkün olduğunca bütün baharatları almayı öneriyor. Çünkü öğütülmüş baharatlar genellikle katkı maddeleriyle seyreltilmiş olabilir. Ayrıca bütün baharatlar daha uzun süre tazeliğini korur ve kullanım sırasında öğüterek daha güçlü bir aroma elde edebilirsiniz.

3. Elinize Renk Veriyorsa Dikkat!

Baharatın doğal olup olmadığını anlamanın bir yolu da elinize bıraktığı izdir. Eğer baharata dokunduğunuzda elinize yoğun bir renk bulaşıyorsa, bu durum gıda boyası içerebileceği anlamına gelebilir. Bu tür ürünlerden kaçınmak sağlığınız için önemlidir.

4. Ambalaj Tercihine Dikkat Edin

Baharatların kalitesini korumak için doğru ambalaj şart. Cam kavanozlar, baharatı toz, nem ve diğer kokulardan en iyi şekilde koruyan seçeneklerden biridir. Eğer satın aldığınız baharat plastik ya da kağıt ambalajdaysa, evde cam bir kavanoza aktarmanız önerilir. Bu, baharatın aromasını uzun süre muhafaza etmesine yardımcı olur.

5. Saklama Koşullarını İhmal Etmeyin

Baharatlar, serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir ortamda saklanmalıdır. Ayrıca cam kapların içini bir kağıt ile kaplamak, ekstra koruma sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi