İçlerinden Neler Çıktı Neler: Pes Dedirten Hileler! Kebap Kebap Değil, Köfte Köfte Değil

Gıda güvenliğine dair endişeler artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Listede kırmızı et diye vatandaşlara yedirilenler pes dedirtti.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
İçlerinden Neler Çıktı Neler: Pes Dedirten Hileler! Kebap Kebap Değil, Köfte Köfte Değil

Türkiye’de gıda güvenliği en önemli sorunların arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

Firmalar sağlığa zararlı madde kullanımı ya da hile yoluyla vatandaşlara farklı maddeler yerdirmeyi sürdürüyor. Güncellenen listede, etli ekmeğin iç harcında sakatat, kırmızı et yemeğinin içinde kanatlı eti, Kayseri mantısında kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi birçok detay ortaya çıktı.

Karaman, Giresun, İstanbul, Mersin ve Diyarbakır’da yer alan ve gıdada hileye başvurduğu belirtilen kurumların listesi ise şöyle:

İçlerinden Neler Çıktı Neler: Pes Dedirten Hileler! Kebap Kebap Değil, Köfte Köfte Değil - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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