Haber Kanalları İçinde İzlenme Payı Artan Tek Kanal tv100 Oldu

Haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. 2023 yılına oranla izlenme verileri artan tek kanal tv100 olarak açıklandı. "Habercilikte Öncüyüz" sloganı ile yoluna devam eden tv100 diğer tüm haber kanallarını solladı.

Televizyon İzleme Araştırmaları Şirketi ve kantar verilerine göre, tüm hedef kitleler ve zaman dilimlerinde yükseliş gösteren tek haber kanalı tv100 oldu.

'BU GURUR HEPİMİZİN'

tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen, tv100'ün başarısı ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Bu gurur hepimizin, ben de izleyicilerimize, size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. tv100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, İşte tam da bir aile olmanın verdiği o coşku başarıyı getiriyor. Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin vermiş olduğu veriler bunlar.

Ben şahsım adına böyle ilkeli tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum. Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccühte bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye."

Kaynak: Haber Merkezi