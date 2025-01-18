Haliç'te İki Tekne Çarpıştı, Kaza Anı Kamerada

Haliç'te Eyüp İskelesi'ne giden yolcu teknesine başka bir tekne çarptı. Kazada kimse yaralanmadı. İki teknede de hasar oluştu. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

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Beyoğlu Haliç'te 16 Ocak Perşembe günü saat 09.40 sıralarında yolcu teknesi Eyüp İskelesi'ne gitmek için sefere başladı. Bir süre sonra yolcu dolu olan tekneye, başka bir tekne çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, teknelerde hasar meydana geldi.

Haliç'te İki Tekne Çarpıştı, Kaza Anı Kamerada - Resim : 1

Kazanın ardından tekne kaptanı, Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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