Haliç'te İki Tekne Çarpıştı, Kaza Anı Kamerada

Beyoğlu Haliç'te 16 Ocak Perşembe günü saat 09.40 sıralarında yolcu teknesi Eyüp İskelesi'ne gitmek için sefere başladı. Bir süre sonra yolcu dolu olan tekneye, başka bir tekne çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, teknelerde hasar meydana geldi.

Kazanın ardından tekne kaptanı, Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA