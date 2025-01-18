CHP Grubu İstanbul'da Toplandı, Masada 'Beşiktaş' Var

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası CHP grubu bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. CHP grubunun toplantısı basına kapalı olarak başladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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CHP Grubu İstanbul'da Toplandı, Masada 'Beşiktaş' Var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında, milletvekilleri ile bir araya geldi. CHP grubunun toplantısı basına kapalı olarak başladı.

Ana gündem maddesi ise CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması.

CHP Grubu İstanbul'da Toplandı, Masada 'Beşiktaş' Var - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturmaya ilişkin 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, Akpolat ve Aktaş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı Akpolat hakkında görevden uzaklaştırma kararı çıkarıldığını duyurmuştu. İstanbul Valiliği ise, Beşiktaş Belediye Başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü belediye meclisinde seçim yapılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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