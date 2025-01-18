Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze' Mesajı: 'Ateşkesten Memnunuz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'KADER BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Bundan sonra da kader birliği yapmaya devam edeceğiz.

Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz.

'ATEŞKESTEN MEMNUNUZ'

Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.

Gazze'de ateşkesten memnunuz. Bundan sonra Gazze'ye yardımın takipçisi olacağız. 15 aydır devam eden katliamın durması önemli. İki devletli çözüm olmadan güven ve istikrar olmaz. muyoruz bundan sonra ateşkes devam eder, insani yardımların Gazze'nin her tarafına ulaşmasına izin verilir. Bu konuda Türkiye elinden geleni yapacak. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur."

Kaynak: Haber Merkezi